Saarlane Kateriin Kuusk valiti oma naiskonna parimaks

“Väga suur üllatus, sest ise ma küll ei tundnud, et oleksin olnud nii hea ja kindlasti oli ka teisi tublisid mängijaid,” ütles JK Saarepiiga treener Kateriin Kuusk. “Aga samas oli see väga armas ja meelitav, mis viitas sellele, et peaksin ka järgmisel aastal seal mängima.”

“Hooaja algus oli raske, sest pidi mängijaid tundma õppima ja mängustiiliga kohanema, aga tasapisi võeti mind omaks,” lausus ta. “Samas oleks saanud veelgi paremini ja just vastupidavuse osas olid puudujäägid. Muidugi kripeldab ka see, et mul ühtegi väravat ei tulnud, kuigi võimalusi oli. Kui vaadata meistriliiga taset, siis on seal kaks-kolm tugevat võistkonda ja ülejäänutega saab rahulikult mängida. Kõik on tavalised inimesed nagu ma isegi.”