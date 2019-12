MERIT KARISE: Mida tähendab kooli nimi?

Irvhambad kipuksid vastandama

Mainin lühidalt kolleegiumi nimetusega seonduvat, mida on juba ka välja toodud. Eestis on kaks end kolleegiumiks nimetavat kooli: kristliku väärtussüsteemiga Vanalinna hariduskolleegium ning psüühikahäirete ja käitumisprobleemidega laste Maarjamaa hariduskolleegium. "Kolleegium" on "Seletavas sõnaraamatus" ametialane, poliitiline, nõuandev ühiskogu või ajalooline nimetus internaadiga kesk- või kõrgkoolile. Kindlasti tuleks vältida pleonasmi ehk sama või lähedase tähendusega sõnade (tarbetut) kuhjamist "ühis + ühiskogu", sest kooli tähendus pole ainus ega valdav. Saaremaa kolleegium kõlaks lihtsalt kui mingi nõukogu. Ingliskeelses tõlkes tuleks kasutada "college", mis külvaks segadust juurde. Saaremaa hariduskolleegiumi nime puhul võib lisaks tekkida küsimus, kas tegu on emma-kumma ülalnimetatud kooli filiaaliga. Parem, kui eesti keeles jääks "kolleegium" nimetustesse, kus see põhitähenduse järgi käibib, nt "ajalehe toimetuse kolleegium". Asjatult kordav on Hariduse kool, st kui nime kirjutada sõnata "tänav": haridus + haridusasutus. Nime tähendust vastandamise teel testides oleks üks hariduse kool ja teised hariduseta koolid. Ainult saarlane teab, et kool asub Hariduse tänaval. Kuressaare linnakool viitaks, et Kuressaares on ka maakool(id). Saaremaa ühiskool kõlaks ajaloo asjatu kordamisena, sest tänapäeva koolides käibki kaks sugu koos.