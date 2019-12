REPLIIK: Õnnetus, mis hüüab tulles

Lugupeetud Kuressaare liikluse korraldajad! See on nüüd juba vähemalt viies (!) kord, kui kesklinnas Tallinna ja Torni tänava ristmikul oleks minuga avarii juhtunud. Igal korral olen tulnud Smuuli poolt ja mul on neljal korral viiest nina alt läbi sõitnud Tallinna tänava poolt keskväljakule liikunud masin ning ühel korral on masin sõitnud vastupidises suunas. Ühelgi nendest kordadest pole nendel masinatel olnud eesõigus. Päästnud on mind lihtsalt teadmine, et siin ristmikul on suur tõenäosus kohata neid, kes reeglitest kinni ei pea. Seega olen juba ette ülitähelepanelik.

Kas oleks võimalik midagi selliste olukordade ennetamiseks ette võtta?! Tallinna tänav on täis stoppmärke, aga siia, kus on tõeliselt ohtlik ristmik, ei ole neid jagunud. Ometi on siin ju kõik eeldused selleks olemas (liikluskorralduse muudatus jne). Kõige hullem on Tallinna poolt tulles vasakpoolne rida, kus ei ole paremal kõnnitee ääres olevat märki näha. Need, kes märki näevadki, näevad seal kõige suuremalt peateel paiknemise märki, kuid all olev sektsioon, et see kehtib ainult paremale pööramisel, jääb hoopis märkamata. Pistke post ka raja vahele, et otse sõitjatel kargaks sinna pandud stoppmärk n-ö näkku.