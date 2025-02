KIRJAD KOJU 12. kiri: kadunud kohad ja aeg

Silmad siblisid ridu, aga peas keerles samal ajal plaat, kus needsamad kodused sõnad esitati sorava jutuna. Sai kõvasti nalja, aga vahepeal kiskus nukraks kah. Mõtlesin, mispärast, kuni välja mõtlesin – see on igatsus, et säärast Abrukat, nagu Tuulik oma muhelugudes räägib, ei saa mina ihusilmaga näha.

Waleslastel on isevärki mõiste – hiraeth. See kirjeldab justkui koduigatsust, aga mitte päris. Sest see kodu, mida nad nõnda tähistavad, on kas ajarattas kaduma läinud – või pole seda kunagi olemas olnudki, nii et sa ei saa sinna eales naasta. Samamoodi võib hiraeth öelda siis, kui igatsed mõnd aega, kus tundsid end koduselt, või inimest, kes tähistas kodusoojust, kuid kelle juurde enam ei pääse.