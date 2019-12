LUGEJA KÜSIB: Mida teha, kui tööandja ei taha lapse jõulupeole lubada?

“Töötaja ja tööandja peavad teineteise suhtes käituma heauskselt. Tööandja kohustus on koostada järgmise perioodi, üldjuhul järgmise kuu kohta tööajakava. Samas peaks tööandja tööajakava koostades olema teadlik kõikidest võimalikest asjaoludest, mis võivad mõjutada graafiku koostamist. Kuna lasteaia jõulupeod on üldjuhul pikalt ette teada, siis peaks töötaja sellest informeerima ka tööandjat, kes saaks sellega tööajakava koostamisel arvestada.

Kuna töötaja ise ei saa planeerida, mis ajal lasteaia jõulupidu toimub, kuid jõulupeo aeg on ette teada pikemalt, siis on mõistlik kasutada lapsepuhkust, mille kasutamisest tuleb ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva või anda tööandjale teada, kes planeerib graafiku selliselt, et sel päeval on töötajal tööajakava järgselt vaba päev. Olukorras, kus töötaja on lasteaia jõulupidu ette teadnud pikalt, kuid ei ole tööandjale graafiku koostamise ajal teada andnud, ei saa töötaja lahkumist tööajast lugeda heatahtlikuks.