Palju õnne sünnipäevaks, armas Kuressaare Teater!

Teater on seotud ka selle hoone kirju ajalooga, kus ta paikneb, sest teatrimaja näol on meil tegemist sõjaeelse Saaremaa suurima kultuuriorganisatsiooni Kuressaare Eesti Seltsi (KES) majaga, mis nõukogude aja lõpuaastail lagunema jäeti.

Varemetes maja päästeti just tänu hoone restaureerimisele teatrimajaks. Esialgne eesmärk oli, et uus teatrimaja ehitatakse eelkõige harrastusnäitlejaid koondavale Saaremaa Rahvateatrile, samuti lubati seal tegutsema hakata muudel seltsidel ja organisatsioonidel, millele vastavalt valmis hoone algne projekt. Peagi see plaan aga muutus, sest riik oli omalt poolt nõus rahaliselt toetama vaid kutselist teatrit.