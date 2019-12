XXL liiga suur, aga XX täitsa paras ehk Kuressaare Teatri 20 kordumatut aastat

Iga lavastuse taga on hulk inimesi, kelleta seda teatrit täna olemas ei oleks. Heameel on selle üle, et nii mõnigi lavastaja, näitleja kui ka kunstnik on jäänud meie teatri külge sõna paremas mõttes. Peeter Tammearu, Aare Toikka, Raivo Trass, Tiit Palu on lavastajad, kes teatri oma näo kujunemisel kaasa rääkinud on. Kunstnikud Jaak Vaus, Silver Vahtre, Annika Aedma, Liina Unt, Riina Vanhanen, Inga Vares on kõik enam kui kolmel korral oma pintslitõmmetega lavastusi värviküllasemaks muutnud. Lisaks oma teatri näitlejatele on meile heas mõttes tükikese oma hingest andnud Andres Raag, Hannes Prikk, Allan Noormets, Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Aili Salong, Mati Talvistu, Tõnis Kipper, Aime Käen ja veel umbes 150 nii kutselist kui ka harrastusnäitlejat.

Protsessi kulgu saab hinnata kindlaksmääratud parameetrite abil, kui protsessi kulgemine on mingil moel määratletav või hinnatav. Spordis on tulemuse hindamine lihtsam: kas sooritus toimus ja mis tulemus sekundites, tundides, meetrites või punktides tuli. Kunsti- ja kultuurivallas jääb mainitud võtetest väheseks. Meeldis või mitte oleks kõige selgem ja lihtsam võimalus oma hinnangut ühele või teisele teosele andes. Aga statistika näitab, et selle paarikümne aasta jooksul saab nn menutükkideks nimetada pea kõiki suve- ja nooremale publikule mõeldud lavastusi, mis teatris etendunud on. Nende kõrval ei muutu aga vähem oluliseks ükski lugu, mis vaatajat kõnetanud. Publik on oma hea sõna etenduse kohta öelnud siis, kui aplaus saalis kumama jääb veel pärast eesriide langemist.

Kunagi tosin aastat tagasi küsisin oma healt sõbralt Aare Toikkalt, kes Sadamaaidas lavastusega "Reigi õpetaja" valmis saanud oli, et kas tuled veel või jäi see meie teatris nüüd viimaseks. "Mine perse, Mägi, teil on korralik teater ja mina lavastajana tahan tööd teha." Järgmise lavastuse tegi ta aastal 2009 ja kokku on töö sidunud Toikkat ja meie teatrit kuuel korral. Aga minu lavastajale adresseeritud küsimine oli asjakohane, sest viimase 13 aasta jooksul on mainitud lavastus olnud meie teatris üks keerukamaid katsumusi. Võib-olla see oligi proovikivi, mille teatrijumal meile kaela veeretas.

Epiloog

Ja kas siis 20 on teatri puhul ikka väärikas vanus, et seda tähistada? Ja kas sellest kõigest peab üldse nii palju rääkima? Ei tea, aga ega vanemaks saamine polegi nii hull, hull on see, kui püütakse kõigest väest nooreks jääda.

Minu 13 aastat selles majas on pikk aeg, tundub pikemgi, kui teatri viimast paarikümmet aastat silmas pidades. Aga majas olid inimesed enne mind ja on kindlasti ka pärast seda, kui ühel ajal Kuressaare Teatri uksed minu tegemistele suletuks jäävad. Sellest teatrist on saamas mulle osa ja loodan, et piskuke meie inimestest on siia majja maha jätnud midagi kordumatut.

Hetkel on Kuressaare Teater Piret Rauk, Tiiu Villsaar, Laivi Koppel, Ene Pärtel, Elen Pärtel-Saar, Sveta Mets, Helve Tiidus, Tanel Ting, Jürgen Gansen, Markus Habakukk, Tarmo Matt, Ahto Matt, Aarne Mägi ja teatri puhvetis kamandab Leena Mölder. Kõik enam-vähem tublid ja korralikud inimesed. Suur tänu teatrimaja töötajatele praeguses ja kunagises ajas, sügav kummardus publikule ja toetajatele, kes meile olulistes hetkedes kaasa elanud on.