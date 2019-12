Villu Veski tüürib Viimsi kultuuri

Kultuurijuhtimise kogemus ei ole Veskile esmakordne: seitse ja pool aastat vedas ta Kuressaare Kultuurivara, kust lahkus viis aastat tagasi. Tema sõnul on Saaremaalt kogutud kogemused hindamatud ja aitavad ka Viimsis paremini hakkama saada.

Viimsiga sidus muhulasest saksofonisti see, et ta oli kutsutud festivali Viimsi Viis kontseptsiooni loomise töögruppi ning selle käigus tegi ta analüüsi Viimsi kultuuritöö kohta. Veski sõnul sümpatiseeris talle ka veebruaris Viimsi vallavanemaks saanud Laine Randjärve visioon Viimsi kultuuri tulevikust. Seega oli valla struktuuri loodud kultuuriosakonna juhi kohale kandideerimine tema sõnul loomulik käik.

Vallas, kus Veski kultuuri juhib, elab tema sõnul niivõrd palju Eesti kultuuriinimesi, et valla oma elanike toel võiks kokku panna väga põnevaid ja rahvusvahelise tasemega programme ükskõik millises kunstilises väljendusvormis. Kogukonna kaasamine ongi Veski kinnitusel üks tema töö peaeesmärke.

Villu Veski lisas, et pea iga ettetulevat tööülesannet on võimalik võrrelda Kuressaare kogemusega. Ka elanike arvult on kaks paika võrreldavad.