Kapsaks loetud teosed on raamatukogu kvaliteedimärk

"Me elame tänu oma lugejatele ja nemad on tublid," kiitis raamatukogu juhataja Ülle Maimann . Lugejad muretsesid nii valdade ühinemisel kui ka hiljutisel raamatukogude viimisel maakonna keskraamatukogu alla ennekõike sellepärast, et kas raha jääb ikka alles. Seni on jäänud ja lisaks riigi toetusele annab praegu ka vald raamatukogule lisaraha.

Maimann märkis, et kui väiksemad raamatukogu ikka kurdavad, et jälle suri mitu väga head lugejat ära ja asemele ei tule kedagi, siis Kärlal tuleb uusi lugejaid kogu aeg juurde. Need on ennekõike pensioniikka jõudnud inimesed, kes erinevatel põhjustel varem pole raamatukogusse sattunud, kuid nüüd on hakanud usinalt lugema. "Nii et meil tühi koht kaua ei seisa, see täidetakse üsna ruttu ära," muigas juhataja. Kärlal on praegu hingekirjas üle kuuesaja lugeja, kuid Maimanni sõnul on see arv oluliselt suurem, kuna ühe lugejakaardi taga on sageli kolm või isegi neli inimest. Lugejate arvestus käib Kärlal praegu vana arvutiprogrammi ja spetsiaalsete lugejakaartide abil, kuid loodetavasti jõuab lähitulevikus siia majja ka ID-kaardi põhine laenutussüsteem.