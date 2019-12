Saarlased küsisid Vöimaluse fondist 444 000 eurot

Fondi tegevjuht Saaremaalt pärit suurettevõtja Kristjan Rahu loodud kultuuri- ja sotsiaalprojektide toetusfondi Vöimalus esimene tegevusaasta on osutunud edukaks – sügisene taotlusvoor oli isegi populaarsem kui kevadine. ütles, et kokku laekus 89 taotlust kogusummas ca 444 000 eurot. Laekunud taotlused on tema sõnul sisukad ja väga erinevatest valdkondadest: spordi, hariduse ja kultuuri, noortele ja eakatele suunatud tegevuste, kogukondlike investeeringute jne toetuseks. Taotluste summad varieeruvad 300-st 50 000 euroni.

On neid mittetulundusühinguid, kes taotlesid toetust ka eelmisest voorust, ja palju täiesti uusi taotlejaid, märkis Trei. "Taas on suur rõõm näha, et saarlased on valmis väga aktiivsed ühiselt tegutsema, võimalusi otsima ja kogukonda panustama," sõnas Trei. Sügisesse taotlusvooru esitatud projektide pingeritta asetamine saab tema sõnul olema põnev ja väga keeruline.