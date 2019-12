Sündimus kasvab Saaremaal kolmandat aastat järjest

FOTO: SH

Kui mullu sündis Torgus terve aasta peale vaid üks ja Mustjalas kolm last, siis tänavu on põnne lisandunud vastavalt viis ja üheksa.

Vahetult läinud aasta lõpul said lapsevanemateks sõrulased Laura Aadussoo ja Rando Undrest, kelle perre sündis jõulueelsel ajal pisike Karel. Ehkki Torgus noor pere praegu püsivalt ei ela, on see paik neile mõlemale väga hingelähedane.

"Meie mõlema juured on seal ning praegugi võiks öelda, et seal on meie teised kodud," ütles Laura Aadussoo. Tema kodukant on Kaavi küla ja Randol Lülle küla. "Tulevikus tahaksime ka päris oma pisikese pesa sinna püsti panna," avaldas Laura noore pere unistuse.

Praegu käivad Laura ja Rando Torgus vähemalt korra nädalas ja loodavad, et kui Karel suuremaks kasvab, soovib temagi seal samamoodi käia ja olla kui nemad. Samuti loodab Laura, et poeg peab tulevikus just Torgu kanti oma koduks.

Laura ja Rando poeg on aga vaid üks vahvatest pisikestest sõrulastest. "Minu külas on veel üks pisike beebi, kes hiljuti sündis," märkis Laura.

Torgu Teataja andmeil on piirkonna küladest sel aastal uute ilmakodanike võrra rikkamaks saanud Laadla, Kaavi, Mäebe ja Lülle: veebruaris sündis Laadlas väike Lysandra, mais Kaavi külas Kristin, juunis Mäebel Remi, juulis Lülle külas Bianca ja oktoobris samas külas ka tilluke Marite.

Üleüldse on selle aasta 11 kuuga sündinud Saaremaa vallas 317 ja Muhus 17 last. Ehkki numbrid on rõõmustavad, ei ole Saare maakonna rahvastik sellega siiski veel "päästetud" ja iive on meil Saaremaa vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialisti Avo Levisto sõnul paraku jätkuvalt negatiivne.

"Iive on negatiivne ja on seda seni, kuni sündide arv tõuseb vähemalt 400-ni aastas," sõnas Levisto. "See eeldab aga noorte perede arvu olulist kasvu."

Läinud aastal sündis Saaremaa vallas terve aasta peale 308 last, 2017. aastal aga 290 ja 2016. aastal 273 last. Muhus oli samal ajal sünde vastavalt 10, 15 ja 12. Ruhnus pole tänavu veel lapsi sündinud, kuid eelmisel aastal nägi seal ilmavalgust kaks beebit, 2017. aastal oli Ruhnus jällegi nulliring.