Madis Rehepapp: Mereinimesele on merel olija aitamine loomulik asi

Kas seltsi kuuluvatele meestele on määratud kindel valvete graafik?

Kuna väljakutseid on suve jooksul suhteliselt vähe, siis me regulaarset valvet vajalikuks ei pea. Juhul kui väljakutse tuleb, ajame meeskonna kokku nendest, kes parasjagu saadaval on.

Mis on peamised põhjused, miks inimesed merel hätta satuvad?

Enamik õnnetusi juhtub ikka inimeste oma lolluse tõttu – ei arvestata ilma ega oma tehnikaga. Kõige rohkem tulebki meie merepäästjatel tegeleda tehniliste probleemidega – kas on hädasolijate paadil merel kütus otsa saanud, mootor rikki läinud või on tehtud navigatsiooniviga ja paadiga kivi otsa sõidetud. Sellised asjad on välditavad parema ettevalmistusega: kontrolli oma tehnika üle ja veendu, et kütust on kaasa võetud piisavalt. Tea, kus kohas sa sõidad ja kuhu võib sõita. Niisugused elementaarsed asjad.

Kas kalurid ja teised merele minejad on praegu varmamad päästevesti selga tõmbama kui, ütleme, kümmekond aastat tagasi?

Mulle tundub, et selles osas on olukord siiski paremaks läinud – oluliselt rohkem on näha inimesi, kes on merele minnes päästevesti selga pannud. Paadis on päästevest ilmselt enamikul, aga kui inimene on juba üle parda sattunud, on sellest paati jäänud päästevestist väga vähe kasu.

Mis omadused ja oskused peavad inimesel olema, et vabatahtlikuks merepäästjaks saada?

Kõigepealt peab tal olema soov aidata. Samuti peab tema tervis vastama baasnõuetele. Vett ei tohiks karta ja natuke peaks suutma ujuda ka. Muidugi – mida rohkem inimesel merekogemust ja merega seotud oskusi on, seda parem. Oskuste koha pealt aga – need ei ole tingimata eeldus. Neid saame ju alati õpetada. On olemas koolitusnõuded ja ka ise korraldame ametlikke koolitusi. Kui keegi soovib merepäästjaks hakata, võime ta kasvõi nullist välja koolitada.

Kui keegi tahab vabatahtlikuks merepäästjaks saada, mida ta peab selleks tegema?

Kõige lihtsam on pöörduda oma lähimasse merepäästeühingusse. Muhulased näiteks minu poole.

Selleks, et saada ametlik merepäästja tunnistus ja ametlikult väljakutsetel osaleda, peaks olema vähemalt 18-aastane. Kui nüüd mõni pisut noorem inimene tahab kampa lüüa, võib temagi osaleda õppustel või koolitustel. Küll aga peab ta ootama tunnistuse saamisega.

Kellena te nii-öelda tavaelus töötate?

Tegutsen IT-alal, olen arvutinohik. Kuna mu palgatöö on paljuski Tallinnas, siis juhtub ka seda, et mina väljakutsele reageerida ei saagi, vaid koordineerin telefonitsi ja füüsiliselt läheb kohale keegi teine.

Mida vabatahtlikuks olemine teile andnud on?

Eelkõige on see andnud huvitavaid kogemusi. Lisaks Muhus toimetamisele olen päris palju löönud kaasa nii üldise merepäästesüsteemi arendamisel kui ka merepäästjate koolitamisel. Koolitamas ja õppusi korraldamas olen käinud üle Eesti ja ka väljaspool riiki.