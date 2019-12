Ime, järjepidevus ja tõde – 100-aastase rahvusülikooli võtmesõnad

Pika, ligi 400-aastase ajalooga Tartu ülikool on juba sada aastat olnud eestikeelne ehk rahvusülikool. See oli ime, tõeline ime, et aastal 1919 sõja tingimustes taastati Tartu ülikool eestikeelsena, peamiselt eestlastele ja avati ka naistele.

Toon isikliku näitena Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Tartu ülikooli seosed. Minu ema Evi Maria Rattur, õde Maie Ly Haavel ja mina Heidi-Ingrid Maaroos lõpetasime SÜG-i, astusime Tartu ülikooli vastavalt 1928, 1949 ja 1960, lõpetasime Tartu ülikooli – ema 1933 proviisorina, õde arstina 1955, mina arstina 1966. Minu mentor ülikoolis oli professor Kuno Kõrge – saarlane ja SÜG-i vilistlane. See oli ka stiimuliks, et ise jätkasin Tartu ülikoolis teadlase ja õppejõuna.

Tänavu 1. detsembril promoveeriti Tartu ülikooli keeleteaduse audoktoriks tema pojapoeg, Helsingi ülikooli professor Riho Manivald Villem Grünthal, kes on läänemere keelte uurija ning jätkab vanaisa tööd. Tema sidemed Saare- ja Muhumaaga on säilinud. Tänukõnes rõhutas ta, et ülikooli iseloomustab võtmesõna tõde. Ülikoolid otsivad, loovad, uurivad, õpetavad ja levitavad tõde. Ülikoolides saadakse tõenduspõhist õpet ja seal saab ka ise teadustööga tõde luua. Ta sõnas, et tõe ja õiguse teaduslik vundament peitub Tartu ülikoolis. Elagu Tartu ülikool!