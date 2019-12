SUUR MAA, SUURED ASJAD: Äpid ja agad ehk Kuidas lahendada privaatsuse ja turvalisuse vahekord

Mäletame veel, kuidas telefon muutus mobiiltelefoniks. Siis muutus mobiiltelefon nutitelefoniks. Arvestades, et inimesed on harjunud puuteekraanil ikoone puudutama pangas käimiseks, uudiste lugemiseks, takso tellimiseks – milleks iganes –, ei ole vist põhjust enam pikemalt seletada, mis asi see äpp on. Teame, et see, mida inglise keeles kutsutakse mobile application, on eesti keeles mugandunud suupäraseks äpiks ja tähendab mobiilirakendust. Igatahes on neid teadjaid juba rohkem kui neid, kes mäletavad, mis asi oli telefonijärjekord.