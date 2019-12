Koorunõmmel võeti orhidee kaitseks maha 400 tihu alusmetsa

Mahavõetud materjal veeti metsast tee äärde, kus see nüüd traktoriga kokku kogutakse. Kuna raiematerjali kokkuvedu veel käib, ei saa raiutud puidu mahtu täpselt hinnata, kuid see võib olla umbes 400 tihumeetrit, rääkis Animägi.

Keskkonnaameti kaitsekorralduse spetsialist Maarja Nõmm ütles, et Koorunõmme looduskaitseala ja Koorunõmme hoiuala on punase tolmpea kõige olulisem kasvuala Eestis, kus see liik kasvab hõredates loomännikutes. Raiega eemaldatakse alusmetsast peenikest kuuske ja mändi, et parandada punase tolmpea elupaigas valgustingimusi.