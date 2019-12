Saaremaa aasta naiskodukaitsja on Raili Nõgu

"Raili Nõgu on Orissaare jaoskonna liige ja spordigrupi tulihingeline juht. Käesoleva aasta kevadel tõi ta Saaremaale Orissaarde Sinilillekampaania toetusjooksu! Ta väärtustab tervislikke eluviise ning toetab igas vanuses inimeste sportlikku tegevust. Ta on alati kohal, kui on vaja kaitsta ringkonna au spordiüritustel," kirjutas Naiskodukaitse Saaremaa ringkond enda facebooki lehel.