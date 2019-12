Saaremaa võrkpalliklubi jätkab võidulainel

Saaremaa alustas Kuressaare spordihoones edukalt ja vastane võideti koguni 25:15. Kaks järgmist geimi võitsid külalised seisudega 25:22 ja 25:21, kuid neljas võit kuulus jälle Saaremaale 25:16. Ka viienda geimi võitis Saaremaa 16:14 seisuga. “Kui see viis geimi on see, mille pärast pidime pingutama, siis läheb asja ette. Kui oleks liiga kergelt ära tulnud, siis oleksime äkki pilvedesse läinud,” märkis Urmas Tali mängu pikkust kommenteerides ja eesootavat Euroliiga mängu silmas pidades.