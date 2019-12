Sõdurid võtsid saarlaste kootud sokid rõõmuga vastu

"Tänavu läheb sõjaväeosadesse 130 sokipaari," ütles kampaania eestvedaja, naiskodukaitse Saaremaa ringkonna Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk, selgitades, et lisaks Saare- ja Muhumaalt pärit sõdurpoistele said tänavu jalad sooja ka naabersaare Hiiumaa ajateenijad.

Naiskodukaitse, Saarte Hääle ja raadio Kadi juba traditsiooniks kujunenud kampaania käigus kogutud sokid võeti väeosades suure rõõmuga vastu. Anneli Pitk meenutas, et kui esimestel aastatel tuli paljudes kohtades sokid väravas ära anda, siis tänaseks on Saaremaa sokid juba nii oodatud, et enamikes väeosades korraldatakse toojaile lausa vastuvõtt ning kampaania on saanud sooja ja positiivset tagasisidet.

"Selline vastuvõtt ja palju sooje tänusõnu andis inspiratsiooni jätkamiseks ning tore on teada, et meid oodatakse," sõnas Pitk, lisades, et kindlasti toimub kampaania ka järgmisel aastal ning nobenäpud võivad sellega arvestada.

Sokid on viidud kõikjale, kus saarlased ja hiidlased aega teenivad ning täna saavad oma sokid kätte ka vahipataljoni ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad.

Anneli Pitk tänas Kadi raadiot ja Saarte Häält, kuhu on alati toodud kõige rohkem sokke. Eriline tänu läheb naiskodukaitsja Raili Nõgule, sest just tema on see, kes selgitab välja, kui palju sokke on kuhugi vaja viia, ning alati on ta olnud ka sokke kohale toimetamas. Jõulukingi kohaleviimisel on tänavu olnud abiks ka Gärolyn Saar, Ann Saks ja Maarja-Liis Milter. Pakkimisel tegid suure töö Orissaare naiskodukaitsjad ja kodutütred.

Muidugi tänab Anneli Pitk kogu südamest kõiki kudujaid, sest tänavune aasta oli eriline seetõttu, et paljud tõid mitu sokipaari. Ainult tänu kudujatele saab see kampaania jätkuda, rõhutas Pitk.

"Näiteks Külli Velve Kuressaarest tõi kaheksa paari ja igale paarile oli lisatud eraldi tervitus ja maiustus ning need olid veel eraldi pakitud," rääkis Pitk, lisades, et kuna vahipataljonis teenib täpselt kaheksa saarlast, said kõik sealsed saarlased jalga ühe inimese kootud sokid. Kümmekond või enam sokipaari annetasid tänavu Aino Vabrit, Jana Šukis Rand ning Anneli Pitk.