Kuressaare–Tartu liini jääb teenindama vaid üks buss päevas

Lux Expressi juhatuse liikme Paul Kristjan Lilje sõnul võtsid nad suvel üle Eesti Bussilt ühe Kuressaare–Tartu–Kuressaare liini, mille opereerimise on nad nüüd otsustanud siiski majanduslikel põhjustel lõpetada. Ta selgitas, et kahjuks ei võimalda praegune kommertsliinilubade korraldus paindlikult tegutseda. Sealhulgas ei saa katsetada erinevaid väljumisaegasid, vajadusel operatiivselt reageerida, sesoonsust ja ilmastikku arvesse võtta –näiteks ilusa suve korral jooksvalt väljumisi lisada jmt. Tema arvates võiks selline paindlikkus luua olukorra, kus reise teatud perioodidel pigem lisanduks.

Bussifirma juht märkis, et tema arusaamise järgi peaks just selliste vähesema reisijate huvi ja päevas ühe-kahe väljumisega liinide opereerimist toetama riik. "Kahjuks on riigi liikuvusteenuste strateegia suurendada konkurentsi nendel liinidel - nagu näiteks Tallinn–Tartu-, Tallinn–Narva rongide lisamine, kus täna on eraettevõtted juba tublit tööd teinud ja teevad, ning seetõttu ei jää ka eraettevõtjatel muud üle, kui oma ressursid ses olukorras ellujäämisse suunata ning väiksema tuluga ja kahjumlikud liinid sulgeda."