Kutseõpetajad lõid õpilaste inspireerimiseks oma firma

KUFI loomine ja selle toodanguga laatadel osalemine võiks õpetajate hinnangul olla signaaliks õpilastele, et õpetajad on nendega ühes paadis ning nad mõistavad õpilasfirma loomise valusid ja võlusid.

KUFI taga on tehnoloogia õppesuuna kutseõpetajad Margus Kivi ja Heiko Kull, juhtõpetaja Andres Meisterson, sotsiaalpedagoog Piia Prei, huvijuht Thea Treu ja rühmajuhataja Bret Paas. Kokku saadi küll tööpostil, aga mitte tööd rabades, vaid sisuliselt ühise torditüki taga.

"Võib öelda, et oli üks kahest – kas inimesed olid õigel ajal õiges kohas või valel ajal vales kohas," naeris Kivi. Heiko Kull näiteks sattus seltskonda, kui esimene koosolek juba käis ja nii ta lihtsalt sulandus sinna.

Meistersoni sõnul pole nende loodu ettevõtte mõttes siiski päris. Firma nimetus tal küll on, aga see pole ametlikult registreeritud ega ka otseselt tulu teenimiseks. "Nii firma me ikkagi ei ole," tunnistas ta.

Mitte ettevõtjad, vaid ettevõtlikud

Ometi on ametikoolis tavaks, et ühe õppemeetodina tuleb õpilastel luua õpilasfirma. "„Ehk siis teisisõnu peavad nad midagi tootma, müüma ja ka kogu aruandluse-raamatupidamise tegema," rääkis Meisterson.

Et olla õpilastega ühel lainel, otsustasid õpetajad KUFI asutada. "Saame õpilasi toetada, kui teame, mis selle kõigega kaasneb," ütles Meisterson. "Meie pole ettevõtjad, vaid lihtsalt ettevõtlikud."

KÕRVAKAD TOOTMISJÄÄKIDEST: Kõigest on võimalik midagi ilusat valmistada. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Bret Paasi kinnitusel ei tegutse nad suure kasu saamise eesmärgil ning kui tootmisjääkidest tehtud toodetest mingigi tulu koguneb, läheb see kooli nutivaba keskkonna loomiseks. "Täpsemalt nutivabade tegevuste väljatöötamiseks. Tahame tekitada võimalusi, mida ilma telefonita teha," täpsustas Andres Meisterson. "Mis need on, me veel ei tea. Kui palju tulu teenime, ka ei tea, aga kõik, mis teenime, paigutame siia!"

Mis KUFI-st välja tuleb, õpetajate seltskond lõpuni mõelnud ei ole. Seda nad muidugi ei plaani, et panevad pärast oma esimest ülesastumist tänasel ametikooli jõululaadal tööandjale avalduse lauale ja hakkavad ettevõtjateks.

Paasi sõnul proovivad nad lihtsalt omal nahal läbi kõik selle, mis õpilased firmat luues läbi elama peavad. "Mõned vaidlused on meil olnud, aga see näitab, et inimesed on õhinaga asja juures, mitte pole niisama tühikargajad," tunnistas Heiko Kull.

Piia Prei sõnul käib neil kogu tootmisprotsess loovalt. Kui keegi neist midagi – mõne järjekordse tootmisjäägi – lauale toob, tekib kellelgi idee, mida või kuidas sellest valmistada. "Eile, kui see noormees siin tootmisjäägid lauale tõi, tekkis kohe mõte – super kõrvarõngad!" tõi Prei näite.

Niisama lattu seisma ei tooda

"Siin ei julge tüdrukutele enam midagi näidata, kõik vaja kõrva panna," naeris Andres Meisterson. Thea Treul näiteks turgatas hiljuti pähe, et ka vanadest suuskadest võiks midagi valmistada. Mida, ta veel välja ei mõelnud – lumi sulas enne ära ja inspiratsioon sai selleks korraks otsa.

"Siin ei julge tüdrukutele enam midagi näidata, kõik vaja kõrva panna." - Andres Meisterson FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Seni ehk kahe tegutsemisnädala õhtute ja nädalavahetuste jooksul on ettevõtlikud õpetajad valmis "treinud" moekaid kõrvarõngaid, puslekella ja näiteks keetmisel poti ja selle kaane vahele torgatava julla, mis võimaldab valmival toidul auru välja lasta.

Samuti KUFI pusad. Ehkki kufikad kannavad oma logoga pusasid, pakuvad nad võimalust trükkida neile mis tahes teksti ostja soovib.

Sama lugu on kõrvarõngastega. Plaan ongi tänaselt laadalt kokku koguda ostusoovid ja valmistada siis klientidele justnimelt sellises toonis ja kujus kõrvaehted, kui vaja. Kuskile lattu asju seisma ei valmistata. "Kui laadal tellida, siis jõulupakki jõuab küll," kinnitas Bret Paas.