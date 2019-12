DJ Lillimägi: laske klubid kell kaks kinni panna

DJ Kristjan Lillimägi FOTO: Erakogu

Kui Saaremaa vallas kavandatava alkoholimüügipiirangu eesmärk on see, et nii palju ei joodaks ning inimesed juues ei loomastuks, pole muudatus sellisel kujul kuigi mõttekas.

Kord, kus meelelahutusasutused pärast kella kolme enam alkoholi ei müüks, päris elus ei toimi. Ega siis pidu selle piirangu pärast pidamata jää – inimene saab ju endale jooki ette osta.

Ning kui ta endale kaks-kolm jooki lauale ostab, jääb aeg, mil ta sealt klubis lahkub, ikka samaks, mis praegu. Selles mõttes ei muutu praegusega võrreldes ju midagi – osa rahvast "tiksub" niikuinii edasi ja läbi saab see pidu ikka kell neli, pool viis. Ükskõik mis kellast see alkomüük lõpetatakse.

Kell kolm oleks linn tühi

Olen kuulnud arvamusi, et tulemusi annaks pigem see, kui klubid napsimüügi lõpetamise asemel hoopis kell kolm peole lõpu teeksid ja uksed kinni paneksid. Leian, et sel juhul peaks alkoholimüük lõppema juba kella kahest.

Iseasi oleks, kui sulgemisaeg oleks kell kaks öösel. Juuakse nagunii, aga asi on ajas, mille jooksul seda teha saab. Kui meelelahutusasutused sulgevad uksed kell kaks öösel, siis kaua sa pärast seda ikka linnas jalutad. Purjus inimene on kärsitu nagu väike laps – tahab lobiseda, kuhugi minna, midagi teha. Ning kui ära väsib, hakkab jaurama-jonnima. Kui klubid aga kell kaks uksed kinni panevad, siis heal juhul läheb veel tund ja hiljemalt kell kolm on linn tühi. Ei oleks enam nii palju kaklusi ja muid probleeme.

Teadmine, et juba kell kaks öösel peab hakkama koju minema, sunniks inimesi ka õhtul varem välja tulema.”

Kindlasti leidub neid, kes ütlevad, et sellisel juhul tõuseks korteripidude hulk. Samas – neid korteripidusid on ju alati peetud. Kui uus kord on alles värske, siis alguses võib-olla tõesti minnakse klubist kuskile edasi pidutsema. Mingist hetkest aga enam ei viitsita. Või siis kutsuvad majanaabrid politsei pidutsejaid korrale kutsuma.

Algul, üleminekuperioodil võib seda segadust olla omajagu. Muudatused on ju inimeste jaoks ikka rasked, aga kui need muudatused on korralikult läbi mõeldud, hakkavad need lõpuks vilja kandma.

Võtkem Soomest eeskuju

Miks ma seda usun? Sest olen näinud, et selline asjade korraldus tõepoolest toimib – Soomes. Kui aastaid tagasi sealsete klubidega tutvumas käisin, nägin, kuidas sealne süsteem korraldatud oli: kell kaks lõpetati alkoholi müük ja kolmeks pidid kõik klubist väljas olema. Taksoparkla sai inimesi täis ja juba varsti olid kõik laiali sõitnud. Keegi ei jäänud kuhugi kakerdama. Võib-olla kõiges ei maksa meil, eestlastel, Soomest eeskuju võtta. Selles küsimuses aga, mis puudutab klubide tegevust, tasuks seda teha. Pealegi – sarnane süsteem toimib edukalt teisteski riikides.

Olen kuulnud arvamusi, et pidutsemiskultuuri on raske, kui mitte võimatu muuta. Et "meie inimestel on lihtsalt kombeks hilja välja minna ja hommikuni pidutseda".

Mina leian, et praegu hoitakse sellest traditsioonist kinni vanast harjumusest. Küllap see pidutsemiskultuur meil ajapikku muutuks. Teadmine, et juba kell kaks öösel peab hakkama koju minema, sunniks inimesi ka õhtul varem välja tulema. Siis lüheneks või jääks sootuks ära see aeg, mil end enne klubisse minemist kodus või kellegi juures "konditsiooni viiakse".