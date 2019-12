JUHTKIRI: Valiku asemel sundseis

Tartu on paraku jäänud vaeslapse ossa – lennuk lendas Saaremaa ja ülikoolilinna vahet viimati kaugel nõukaajal. Busse aga väljub kummalgi suunal päevas vaid kaks: Sarbussi ja Lux Expressi oma. Isegi kui valikuid on vaid kaks, on see ikkagi parem kui üks. Ja üks buss sel liinil sõitma jääbki, sest Lux Express kavatseb oma reisid lõpetada. Majanduslikel põhjustel.