Saarlase käe all valmis linnaehituse ajalugu

Varem nii põhjalikku ülevaadet linnade kohta koostatud ei ole. Ohtrate illustratsioonidega teoses on kokku võetud kõik varasemad käsitlused, millele on lisatud kaardi- ja plaanimaterjali, sealhulgas mitmeid haruldasi dokumente välisarhiividest.

Linnade tekkimisest kirjutab Toomas Tamla, Tallinna keskajast Villu Kadakas ja teiste Eesti linnade keskajast Kaur Alttoa. Hansar tõdes, et keskaja kohta on meil väga vähe infot, mistõttu on ülioluline linnades tehtav arheoloogiline uurimistöö. "Tallinnas on vähemasti linnamüür näha, väiksemates aga heal juhul mõni kirik või kirikuase. Näiteks Kuressaare puhul pole ikka veel selge, kus keskaegne linnatuumik asus. Arvata võib, et ta kusagil linnuse lähedal Pargi tänava piirkonnas oli," rääkis ta.