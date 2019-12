Pealinna liinil on lennanud 19 000 reisijat

Lennuettevõtte Transaviabaltika esindaja Rene Must ütles, et lennuteenus on hästi vastu võetud ja seda toetavad kasvavad reisijate arvud. "Oleme lennuteenust Kuressaarde ja Kärdlasse pakkunud 2016. aastast ja täna näitavad reisijate arvud, kui nõutud on õhutransport suursaartele," märkis Must.