Saarlased said kodus eurovõidu

Tali selgitas, et vastase planeeriv serv oli see, mis muutis saarlaste mängu ülesehituse väga lihtsaks. Selle tulemusel ründasid võõrustajad peamiselt kahese bloki vastu, kuid iisraellased said alati näpud vahele ja tõid kaitses kõik pallid üles.

Saaremaa meeskonna kapteni Daniel Macieli hinnangul oli kohtumine oodatult väga pingeline. "Sellisel tasemel tulevad kõik võistkonnad täiega peale ja allahindlust endale ei lubata," lausus ta ja lisas, et saarlastel on parandamist veel palju.

Urmas Tali ütles, et kordusmängus on vaja raskete servide puhul ise resultatiivsemalt rünnakul ära lüüa.

Saba Hapoeli peatreener Sagi Baram usub oma sõnul, et korduskohtumises on võimalik viia seeria kuldsesse geimi, kuigi favoriidid on tema hinnangul ikkagi saarlased. "Nad on erinevates elementides meist tugevamad ja paremini komplekteeritud," tõdes ta. Saarlastele piisab seeria võiduks ka 2 : 3 kaotusest.