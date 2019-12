Euroopa spordilinn 2020 on Kuressaare

Euroopa spordilinnade ja spordipealinnade tiitleid on välja antud juba 15 aastat ning neid on kandnud enam kui 500 linna. Sel aastal kuulutati esimest korda välja ka maailma spordipealinn, milleks sai Guadalajara Mehhikost. Euroopa spordipealinnaks valiti Malaga Hispaaniast.

Pärast esialgse hinnangu andmist teatas žürii, et tuleb Saaremaad ja Kuressaaret hindama. Nähtu vaimustas neid niivõrd, et siin olles teatasid hindajad, et pole üheski nii väikse rahvaarvuga linnas näinud nii häid tingimusi spordi harrastamiseks.