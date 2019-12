Tartu liinil ei piisa isegi kahest bussist päevas!

Goar Kuldsaar FOTO: Saarte Hääl

Goar Kuldsaar, Kuressaare haigla naistearst, Tartu ülikooli vilistlane: Tartu Ülikool 100 pidustuste kontekstis on Lux Expressi otsus Saaremaa ja Tartu vahelised reisid lõpetada saarlastest tudengitele, spetsialistidele (kes osalevad ülikooli juures täiendõppel), patsientidele (kellel on vaja arsti vastuvõttudel käia) tõeline “kingitus”.

Igal aastal läheb ülikooli enam kui Sarbussi täis noori. Kas tõesti oleme jõudnud tagasi nõukogude aega, kus pileteid koju pidi ostma kuu ette? Nüüd saab ilmselt otsustavaks nobedate näppude voor. Arsti juurde on patsientidel raske, pea võimatu jõuda. Ma arvan, et meie bussiliikluse koha pealt tuleb koputada vallavalitsuse ja miks mitte Eesti valitsuse südamele, et ääremaastumine lõpetataks.

Häli Viilukas FOTO: Erakogu

Häli Viilukas, ämmaemand: Olen saarel sündinud, viimased 17 aastat Tartus elanud ja töötanud. Praegu olen lapsehoolduspuhkusel ja sissekirjutusega Saaremaa elanik. Mul on Saaremaal kinnistu, kus ka praegu elan. Minu maksud laekuvad saarele. Vahepeal on mul ametikoolgi käidud ja lõpetatud, seda kõike Tartu-elu ja töö kõrvalt.

Olude ja mugavuse sunnil oleme eelistanud isiklikku autotransporti, ajakulu on kulu ja tihti ei ole seda raisata. Suured lapsed sõidavad palju bussiga ja viimasel ajal ka palju Tallinna kaudu. Praegu sõidan lapsega autoga Saaremaalt Tallinna ja sealt rongiga Tartusse, ma jõuan kiiremini kohale kui Leisist Kuressaarde ja sealt edasi Tartusse bussiga. Saan aru, et ei ole võimalik kõigile sobivat lahendust leida, aga mõned korrad nädalas võiks olla rohkem valikuid kui praegu. Veel hullem on see, et liin kavatsetakse sulgeda.

Ma olen kahe käega selle poolt, et Kuressaare ja Tartu vahet hakkaks sõitma lennuk, kasvõi mõned lennud nädalas. Ka praegu saab lennukiga Tartusse, aga läbi Helsingi – tule taevas appi!

Olen ämmaemand ja jagaksin heal meelel oma edaspidise elu Tartu ja saare vahel. Tööd ju on. Liikuda aga ei saa. Need hädised mõnisada kilomeetrit, mis mujal maailmas on olematu vahemaa, sunnib meid ööbima hotellides või loobuma üritustest, arstilkäikudest jm. Minu arvamus on, et igapäevaselt pole tulus, aga nädalas mõnel korral peaks ikka võimalik olema.

Marella Kakkum FOTO: Erakogu

Marella Kakkum, Kuressaare ametikooli kutseõpetaja: Käin Tartus üsna sageli, sest tütar otsustas sinna elama asuda ja olen ka ise sealt pärit. Kuna ma ise autoga ei sõida, siis buss on ainuke võimalus. Ka täiendkoolitustel käin Tartus kolm-neli korda aastas ja mõned korrad töölähetustel.

Kõige suurem probleem ongi minu jaoks see, et bussigraafiku tõttu tuleb alati võtta minekuks ja tulekuks lisapäev. Vahel juhtub ka nii, et oleks vaja näiteks arstikonsultatsioonile minna. Siis jääb ka ainult napp tunnikene aega kahe bussi vahel.