Idee: hakkame tähistama õunapuude õitsemisaega

Idee tekkis Martinsonil metsas ringi uidates. "Kevadel võsas ringi kolades sattusin kolmele täisõites õunapuule. Siis märkasin kiviaia jäänust. Ja mõtlesin, et majast pole enam jälgegi, aga õunapuud õitsevad igal kevadel jonnakalt ja truult edasi. See läks kuidagi hinge. Need on nagu kultuuri ja järjepidevuse peegeldajad," rääkis ta Saarte Häälele.