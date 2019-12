SUUR GALERII: Pärli jõuluetendus tõi täismaja

Etendusel "Tähesära valguses" olid sel aastal eelmistest veelgi uhkemad dekoratsioonid, mis on Pärli klubi treeneri Kadri Rõõmu sõnul ka üks kevadiste ja talviste pidude uhkusi. Rõõm nentis, et tagasiside oli ääretult soe ning näha sai nii õrnu võimlemiskavasid kui ka võimsaid ühiskavu, kus laval kogu Pärli pere. Fotol on hetk peo viimasest ühisest kavast.