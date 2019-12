Haiglas saab vaadata Virge Nemvaltsi maale

"Loomeperioode on olnud erinevaid. Viimasel ajal on maalide koloriit läinud heledamaks ja õrnemaks. On hakanud meeldima valgus ja kergus, mida akvarelliga on tegelikult raske saavutada. Vahel tuleb teha kümme tööd, et üks välja tuleks," rääkis Nemvalts. Ta lisas, et kõige varasem töö näitusel pärineb 40 aasta tagusest ajast, kuid kõik teised maalid on valminud viimase kolme aasta jooksul.