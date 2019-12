Energiahiid ähvardab jätta elektrita kaks kalakasvandust

Eesti Energia arveldus- ja võlaosakonna grupijuht Triin Talupoeg teatas osaühingutele Aquamyk ja Ösel Harvest, et annab jooksva võlgnevuse täielikuks tasumiseks aega 31. detsembrini. Kui arveid ära ei maksta, lubab Eesti Energia mõlemal viie tööpäeva jooksul võrguühenduse katkestada.

Ösel Harvest on Pihtla külas asuva kalakasvanduse elektri eest võlgu üle 60 000, AquaMyki Pöide kandis Kanissaares asuva kasvanduse elektrivõlg ulatub üle 28 000 euro. Eesti Energia andmeil on mõlemal ettevõttel käsil saneerimismenetlus ja suurem osa võlgu läheb saneerimiskavasse. Siiski on täitmata ka jooksvad kohustused. Eesti Energia andis kohtusse avalduse AquaMyki pankroti väljakuulutamiseks, Kuressaare kohtumajas tehakse selle kohta otsus täna.