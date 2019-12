Taksopeatuses parkija võib saada trahvi

Abivallavanem Jüri Linde möönis, et probleemiga tuleb tegeleda ja kaasata ka politsei. Taksopeatuse rendileping hakkas kehtima detsembri algusest ning taksopeatust tähistav märk sai Kuressaare endise politseimaja ette üles juba novembri lõpus.

Pärast lisatahvli paigaldamist peaks kõigile selge olema, et taksodele on Lossi 7 maja ees ette nähtud kolm kohta.

Kuna taksofirmale määratud kohad on sageli kinni pargitud, siis tohib taksoteenuse osutaja väärparkijad oma kohtadelt minema ajada, ütleb Jüri Linde.

"Katsume vales kohas parkijaid ühisel jõul eemal hoida," sõnas abivallavanem ja rõhutas, et kõik kodanikud peaksid juhinduma Lossi tänavale paigaldatud liiklusmärkidest.

"Liiklusseaduses on sätestatud taksopeatuses peatumise ja parkimise reeglid: taksopeatuses tohivad peatuda ja parkida ainult ühistranspordiseaduse nõuetele vastavad taksod," ütles Kuressaare politsei patrullitalituse juht Matis Sikk.

"Politsei võib sõidukijuhtidele taksopeatustes parkimise eest määrata trahvi kuni kümme trahviühikut. Kutsun sõidukiomanikke kinni pidama liiklusseadusest ja parkima oma sõiduk sinna, kus see on ette nähtud," lausus Sikk.

Läinud reedel kirjutas Saarte Hääl, et Lossi tänav 7 taksopeatuse kolm kohta on alatasa kinni pargitud. Saare taksotellimiskeskuse juhatuse liige Lea Ait kurtis taksojuhtide muret Saaremaa vallavalitsusele ning teatas, et taksofirma keeldub maksmast renti kohtade eest, mida nad kasutada ei saa.