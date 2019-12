JUHTKIRI: Jõulu oodates

Jõuludeni on jäänud vaid mõni päev. Osale meist tähendab see aasta kiireimat aega – kõik tööd-tegemised on tarvis valmis jõuda enne, kui veidigi hinge tõmmata saab. Kauplused on kingiotsijaist ja -ostjaist tulvil – ehk veel jõuab, ehk veel leiab. Sagimist jagub postkontorisse ja pakiautomaatide juurde.