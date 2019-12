Saare Kaluri stipendiumi sai Lauri Aksalu

Tänaseks on Lauri kooli kõrvalt hakanud ka tööl käima Elektrilevi ettevõttes. Lauri on ise uhke selle üle, et ta saab anda oma panuse jaotusvõrgu varustuskindluse tagamiseks ja seda ka Saaremaal. Loodetavasti jääb tänu Lauri tööle tulevikus elektrikatkestusi Saaremaal vähemaks. Lauri on mõned aastad mänginud ka võrkpalli Eesti noortekoondises ja praegu elab ta tuliselt kaasa Saaremaa võrkpalli meeskonnale.