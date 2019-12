Pidulas on halvim, Kärla alevikus parim mobiilne internet

Kõigepealt pandi kaardile 166 kohta, kus tehti mõõtmisi seisva autoga. Tuli välja, et kõige väiksem mobiilse interneti kiirus on Saaremaal Pidulas, kus Telia võrgus on maksimaalne allalaadimiskiirus 16,3; Elisa võrgus 18,8 ja Tele 2 võrgus 21,8 Mbit/s.