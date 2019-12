Metssigade küttimiskohustus võib juba täidetud olla

Metssigade küttimismaht on jaotatud jahipiirkondade vahel proportsionaalselt nende pindala järgi.

Kuivõrd novembri lõpuks oli rajalt maha võetud juba 470 siga, pole välistatud, et kohustus on tänaseks juba täidetud. Saarte jahimeeste seltsi tegevjuhi Ive Kuninga sõnul laekub detsembri küttimisstatistika jaanuaris, mistõttu on vara kokkuvõtteid teha.