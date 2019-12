EAS toetas uue kalapaadi väljamõtlemist

Ettevõtte juhatuse liige Siim Viljakainen ütles, et toetus on saadud kalapaadi kontseptsiooni loomiseks ja tehnoloogilise kaardi ettevalmistamiseks. "Ettevõte on tulevikus disaini omanik ning eesmärk on luua selline põhi, millega erinevatelt paadiehitajatelt laeva tellida," selgitas Viljakainen.