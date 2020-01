JUHTKIRI: Ta soojeneb siiski

Enamik inimesi ei pea kliima soojenemist eriti teemaks. Igapäevaselt see meid ju ei puuduta. Leiva lauale ja vorsti leivale teenimine on igapäevaselt tunduvalt olulisem küsimus kui Gröönimaa sulamine.

Samas on soojem kliima meil sõna otseses mõttes käega katsutav. Lund on vähem, detsembris on muru roheline ja kallab paduvihma. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere on toonud ka sellise näite, mis Saaremaal peaks hästi silma paistma: rannad kuluvad kiiremini. Liiv ei jõua külmuda ja meri uhub ta ära.

Kliimateemal tihti sõna võttev president Kersti Kaljulaid ütles aastalõpuintervjuus ETV-le, et tema arvates ei ole kliima soojenemist enam võimalik eitada. Võime küll vaielda, kas see on just inimtekkeline, kuid soojenemine toimub. Igaks juhuks võiks ju püüelda alanud aastal näiteks selle poole, et anda ka oma mikroskoopiline panus selleks, et seda soojenemist veidigi peatada.