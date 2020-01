Liiklusavarii Kuressaares Lossi tänaval 15. juulil 1931

Nr 1 oli Saare maavalitsuse sõiduauto ja ajalehes juhi nime ei mainitud. Auto nr 10 kuulus A. Maripuule . Mõlemad juhid pääsesid vigastusteta, kummaski autos kaassõitjaid ei olnud. Küll aga said kannatada autod. Seejuures maavalitsuse oma nii rängalt, et omal jõul paigalt enam ei liikunud. Auto oli maavalitsuses kasutuses olnud viimased paar aastat.

Õnnetuse põhjuste kohta andis ajaleht Meie Maa teada järgmist: “Nagu kuuleme, on kokkupõrge juhuslikult sündinud. Nii ei saa kumbagi autojuhti meelega kokkupõrke tekitamises süüdistada.”

Sündmuskohal käinud ja asja lähemalt uurinud ajakirjanik vihjas oma kirjutise lõpus maavalitsuse autojuhile kui võimalikule süüdlasele. Ta oletas, et maavalitsuse autojuht oli öisest ringisõitmisest väsinud ja tema põhjustaski avarii tähelepanematuse tõttu. Kindel oli see, et “Samal ööl sõitnud maavalitsuse autoga maavalitsuse esimees M. Neps ja kuuldavasti sõidutatud sellega ka mõningaid tähtsamaid pidulisi kuursaalist suvekuninganna valimistelt koju”.