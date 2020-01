Vallavalitsus toetab Mo Saaremaad 13 415 euroga

Visit Saaremaa väljaantava reklaamajakirja Mo Saaremaa jaoks eraldas vallavalitsus aasta lõpus vastavalt kolmandale lisaeelarvele 13 415 eurot. Abivallavanem Kristiina Maripuu sõnul toetati ajakirja ka aastal 2018 ja toetatakse ka 2020, kuna sellest on saanud populaarne väljaanne. 10 000- tiraažiga ajakirjast on saanud vallavalitsuse jaoks oluline meene, mida valda esindades kingitakse.

Eesti ja inglise keeles väljaantav ajakiri on ainsana Eesti piirkondade turismiväljaannetest saadaval ka Tallinki laevadel.

Aasta lõpus küsis vallavalitsuselt 1600 eurot toetust ka SA Saaremaa Turism, kes on väga pikka aega välja andnud trükist Saaremaa ja Muhu, mis ilmub kaheksas keeles. Saaremaa vallavalitsus rahataotlust ei rahuldanud, kuna vald on Visit Saaremaa liige ja prioriteediks on MTÜ Visit Saaremaa turismitrükise väljaandmise toetamine.