Tänak hindas Hyundai auto heaks ja valmistub hooajaks

“Thierry Neuville ja Sebastien Loeb olid selle seadistusega juba sõitnud ning need ei erinenud eriti üksteisest. Ka minu seadistus oli nende omadega võrreldav. Pärast kohendasime autot veidi, mille järel tundsin end mugavamalt,” rääkis rallipiloot, lisades, et Hyundai on hea.

Traditsiooniliselt on uue hooaja avastardiks Monte Carlo ralli. Ott Tänak ütles, et tegu on raske ralliga, kus tuleb rohkem keskenduda mugavuse ja enesekindluse leidmisele. “Palju oleneb pisiasjadest,” märkis saarlane. “Mul on nüüd autost normaalsetes tingimustes arusaam olemas, aga järgmiseks Monte Carlole eelnevaks testiks peame leidma rohkem lund ja jääd.”