Mihkel Räime eesmärk on korralik tulemus Vueltal

“Peamine eesmärk on see, et 2020. aasta detsembris teaksin, mis minuga juhtub 2021, ehk mul on vaja lepingut ja see eeldab häid tulemusi,” ütles Mihkel Räim, kes kindlat võidusõitu veel välja valinud ei ole, aga tõenäoliselt saab selleks Vuelta, kus on soov võimalikult hästi esineda.

“See oleks omamoodi ajalugu, sest seni pole ükski saarlane sellisel suurtuuril sõitnud ja see oleks omamoodi ka mulle huvitav. Hetkel on see minu programmis sees, sest kõik mehed kindlasti kõiki suurtuure ei sõida. Tuleb hooaja sees end tõestada hea tiimikaaslasena või teiste abistajana või siis ka ise silma paista.”

Kui kõik läheb positiivselt ja Mihkel Räim saab võimaluse Vueltal startida, on eesmärgid kõrged.

“Kui saaks ühel etapil poodiumile, oleks super luks, aga see eeldab tõelist õnnestumist,” tõdes jalg-rattur. “Aga ka kuue hulgas ei oleks paha olla, kuigi sellega pole CV keskuses midagi teha. Mäed on vaja üle elada. Ma tean, et tõusudel on kehvemaid mehi kui mina. Kerge ta ei ole, aga ükski suurtuur pole kerge.”

Mihkel Räim võttis 2019. aastal kolm profivõitu, ta oli parim Tour of Estonia teisel etapil ja troonis selle võidusõidu pjedestaali kõrgeimal astmel. Lisaks kogunes poodiumikohti ka teistelt võidusõitudelt.

Samas on klubi seoses Pro Touri klubide hulka tõusmisega palganud juurde uusi mehi ja konkurents on tihedam. Räime hinnangul annab see vabamad käed mingiks kindlaks sõiduks valmistuda.

“Eelmisel aastal oli meil Belgias klassikute blokiks 8–9 meest ja me pidime kõik need sõidud ära jagama,” selgitas ta. “Nüüd on rohkem mehi, keda vahetada, ja see on pigem positiivne. Kui sa ei ole piisavalt tugev, siis pead rohkem treenima ning end juhtkonnale ja treeneritele tõestama.”