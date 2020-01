Aet Vohu: Kuidas seletada pilte umbkeelsele itaallasele?

Ka vabriku omanik Tullio rääkis vaid itaalia keeles. Tegime tema juhendamisel lõiked ja saime hulga näpunäiteid, millist nahka valida, mis hoiab koti vormis, millist furnituuri kasutada. Edasi sõltus juba meist, kuidas me end juhendajale ja teistele arusaadavaks teeme. Õnneks oli meil lõige, millega osakonnast osakonda traavida, see kõigile nina alla pista ja kätega juurde seletada, et nüüd on vaja nahka ja siis lukku ja lõpuks veel õmmelda jne. Igatahes kotid me valmis saime.

Iga nädala viimane tööpäev ja muidugi ka nädalavahetused olid vabad kultuuriürituste, näituste, muuseumide nautimiseks ning Firenze ja linna ümbrusega tutvumiseks. Meie korter asus Firenze vanalinnas, Duomo oli sõna otseses mõttes kiviga visata ning kesklinn muuseumide, parkide ja käsitöökodadega jalutuskäigu kaugusel. Ma ei külasta tavaliselt aasta jooksul ka nii paljusid kultuuriüritusi kui kuu aja jooksul Firenzes. Suurlinna võlu, jääb kauaks meelde. Ja itaalia gelato, kuulus Toscana vein ja kokakunst.

Hull Itaalia järele

Kui esimese nädala jooksul ma endamisi veidi imestasin eestlaste või üldse inimeste Itaalia-hulluse üle, siis viimased kaks nädalat olin juba üle pea Firenze lummuses. Võib-olla ei andnud ta end kohe kätte seetõttu, et olin siiski tööl, mitte puhkusel. Samas pani töölkäimine meid elama kohalikega ühes rütmis. Kohe oli tunda, et põhjaitaallased on eestlastega sarnasemad, kui oleksin osanud arvata. Võõrastega tagasihoidlikud, ühistranspordis pigem mornid ja omaette hoidvad. Tundub ju nagu Eesti? Ainult kliima on neil oluliselt parem.

Kahetsusenoot hinges ja pisar silmanurgas, pakkisime 13. aprillil oma kodinad ja alustasime kojusõitu. Rõõmustas, et kodus ootas ka juba kevad. Kurvastas, et nii palju jäi nägemata. Kindlasti aga olime tohutult väärtusliku kogemuse võrra rikkamad. Ja nüüd olen ma ametlikult hull Itaalia järele. Non posso stare senza voi*, nagu ütles Luciano meile hüvastijätuks.

Ja lõpetuseks põsesuudluste ABC. Kõik me ju teame lõunamaalaste kommet kohtudes ja lahku minnes põsele suudelda. Põhjaitaallased on eestlastega sarnaselt vaoshoitumad ja esimesel (ilmselt ka mitte veel kolmandal) kohtumisel sind "lätsutama" ei hakka. Kui aga meie neli nädalat mööda sai ja koju sättima hakkasime, läks musitamiseks lahti.

Kuidas vältida piinlikke momente? Saavuta silmside ja jälgi hoolega, kuhu poole musitaja pea esimesena pöörab. Sina pööra oma pea kiirelt vastassuunas ja siis mopsutad ühele, teisele ja jälle esimesele poolele, huultega põske ei riiva. Nii lihtne oligi.