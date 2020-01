Naiste tugikeskuse nõustaja: igaühel meist on õigus vägivallavabale elule

Meie poole pöördutakse eelkõige füüsilise vägivalla probleemiga. Vestluste käigus selgub, et tegelikult on sellistes peredes läbipõimunud kõik vägivalla liigid – vaimne, materiaalne, seksuaalne. Inimesed lihtsalt ei pea väiksemaid nügimisi, tõukamisi, telefoni kontrollimist, soovimatut seksuaalset vahekorda jmt vägivaldseks käitumiseks.

Enamikus peredes olid ohvriteks ka alaealised lapsed – on ju nemad samuti kannatajad, mitte üksnes pealtnägijad.

Et naisi aidata, pakume neile juhtumipõhist individuaalset esmast kriisi-, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist. Lisaks sellele on meie klientidel ka grupitöö võimalus – kord kuus toimuvatel kohtumistel saavad naised osaleda erinevates ülesannetes ja tegevustes, mis aitavad neil ennast (taas)leida ja enesekindluse taastada. Koostööl on oma võlu ja tulemused saabuvad kiiremini.