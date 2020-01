Go Bus hakkab uusi busse liinidel testima

Esimesed bussid on Saaremaal kohal ning üksteise järel peaksid nad kohale jõudma kõik, kinnitas Go Bus’i Saaremaa logistik Ülle Magus-Lehtmäe. Eilseks oli kohal viis uut bussi ja Magus-Lehtmäe sõnul on järgnevatel nädalatel oodata ka ülejäänuid.

"Selle nädala lõpus või järgmise alguses võib neid Saaremaal ka juba sõitmas näha, sest plaanime diisliga töötavad bussid testimiseks liinile saata," avaldas bussifirma esindaja.

Uued bussid hakkavad sõitma kõikidel Saaremaa liinidel, kinnitas Magus-Lehtmäe. Esialgu on bussid aga üleni valged. "Ootame Saaremaa vallavalitsuselt pikisilmi kujundusi, et saaksime busse üle kleepima hakata," lausus Ülle Magus-Lehtmäe.

Vallavalitsuse transpordispetsialist Merike Sõrm ütles aga, et busside kujunduseks vallal lisavahendeid ei olegi. "Kujunduse teevad meile ametikooli õpilased," selgitas Sõrm.

Tema sõnul toimub neljapäeval Kuressaare ametikoolis ka selleteemaline koosolek. Sõrm lisas, et isegi kui 1. veebruariks kujundust veel ei ole, siis busside sõitmist see ei sega. "Loodame siiski, et jõuame," oli Sõrm lootusrikas.

"Kujundus on vist üllatus. Meie seda ei tea, mis siia peale tuleb. Triipudest käib kogu aeg jutt, aga millised… " tõdes Go Bus’i Saaremaa töödejuhataja Nikolai Jakovets. "Kui tulevad, siis tulevad. Ju siis näha on," arvas ta. Uutel bussidel pole tema hinnangul aga viga midagi. "Ise sõitsin, tõime Vilniusest kohale, täiesti normaalsed!" kiitis töödejuhataja.

Uued bussid. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kokku tuleb Saaremaa maakonnaliinidele 26 uut Isuzu, Iveco ja Scania bussi, millest 21 on gaasikütusel ning neis on 19, 27, 31 või 51 istekohta, lisaks seisukohad. Isuzu bussid on Jakovetsi sõnul Go Bus’i jaoks esimesed, selle tootja busse pole neil seni olnud.

Kõik uued bussid on varustatud konditsioneeride, alkolukkude, WiFi ja USB-pistikute ning elektrooniliste infotabloodega, millelt reisijad näevad järgmiste peatuste nimesid. Samuti on bussides kaamerad, et kellelgi reisijatest ei õnnestuks seal mingeid lollusi teha.

"Alkolukud on aga sellised, et enne peab juht puhuma ja kui on jääknähud, siis ei lähe buss käima," selgitas Jakovets. Millal saabuvad gaasibussid, et neidki saaks testima hakata, töödejuhataja eile veel ei teadnud. "Ei ole ju gaasitanklatki veel," nentis Nikolai Jakovets.