Metssigade arvukus on taas tõusuteel

Orissaare jahiseltsi esimees Hinnar Kuuder ütles, et viimasel kolmel-neljal nädalavahetusel on kütitud sigade arv olnud päris suur. "Tegelikult on siga meil kogu aeg olnud, ole ainult mees ja küti. Aga viimasel ajal on nad lihtsalt hästi ette sattunud," lisas ta.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas nentis, et jahtide käigus tuleb sigu rohkem metsadest välja ja seetõttu neid ka kütitakse rohkem. Nõnda paistab olevat igal pool maakonnas.

Sigade arvukuse kasvu on soosinud meie soojad talved, mis on poegade suremuse hoidnud madalal. Ainus looduslik vaenlane on metssigadel nälg ja see neid praegu samuti ei kimbuta. "Tammetõruaasta oli meil uhke, praeguse pehme maaga on neil lausa lust tuhnida," ütles Kuningas.

Möödunud aastal kütitud sigadest tuvastati katku antikehad neljal isendil. Katkusigu ei ole aga maakonnas kütitud ega ka leitud juba pea terve aasta. Katku taandumisest jahimehed siiski veel rääkida ei julge.