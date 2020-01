Alanud aasta tõotab Saaremaa automüügiturule uusi tuuli

Lemmikud endiselt lemmikud

Klientide lemmikute osas aga suuri muutusi pole. Edetabelit juhivad endiselt Toyota RAV4 ja Toyota Corolla. "Välja saab tuua, et huvi hübriidide vastu on läbi aastate olnud kasvavas joones ning tänavatel võib näha aina enam Toyotasid, mis kannavad märgistust Hybrid," märkis Kesküla.

Tema sõnul pidasid ka aasta alguses tehtud prognoosid paika ja seatud müügieesmärgid said saavutatud. "Võrreldes aastaga 2018 müüsime Toyotasid sarnases mahus," kinnitas ta. Kesküla möönis, et 2019. aasta algus oli küll veidi rahulikum, kuna uue RAV4 ja Corolla tarne algus klientidele jäi pigem esimese kvartali lõppu või teise kvartalisse.

Kui Toyota püsib saarlaste lemmikute seas, siis mark, mille osas võib tänavu just uhiuute autode puhul ilmselt oodata müügikasvu, on Volkswagen. Seda põhjusel, et seni Auriga keskuses asunud samuti kunagise saarlaste suure lemmiku Honda müügiesindus sõlmis aastavahetusega otsad kokku ning samal pinnal alustab tänavu Volkswageni esindus.

VW osas on Lempu aga seisukohal, et see mark lubab palju rohkemat. "Juba mudelivalik on oluliselt suurem ja bränd oma muude toodetega toetab müügipoolt palju," tähendas ta.