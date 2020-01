Margus Lindmäe: kassi päästmine puu otsast ei ole elu ja surma küsimus

Seni on ohuhinnangute järgi ja erineva operatiivsusastmega reageerinud kiirabi ja politsei. Nüüd teevad seda ka päästjad. Mina pean sellist lahendust õigustatuks. Muudatuse peamine eesmärk on ju see, et väheneksid väljakutsetele reageerimise käigus juhtuvad tööõnnetused ning alarmsõidul ei juhtuks liiklusõnnetusi. Meie päästjad pole sündmuskohale sõites küll õnnetusse sattunud, aga riski vähendamiseks on uus lahendus igati mõistlik. Madalama ohutasemega väljakutsete osakaal on meil kõigist päästesündmustest neljandik-viiendik. Siiani oli meil aga kohustus igal juhul minuti jooksul pärast kutse saabumist välja sõita.

Aega ei viida me niikuinii, ent kui meid on ehitusplatsile appi kutsutud murtud tiivaga kajakale või päästma kolm tundi puu otsas istunud õnnetu moega kassi, siis ei muuda see midagi, kui minut aega hiljem kohale jõuame.

Kui saabub teade, et Rüütli ja Meri hotelli juures haljasalal lebab hülgepoeg, kes tuleks tagasi merre viia, siis oma komandost Transvaali tänavalt sinna sõites võidaksime kiire kutse puhul 20–30 sekundit. Samas ei juhtu ju midagi, kui me ta nende sekundite võrra hiljem merre viime. Niisugustel juhtudel ei pea ju kohale kihutama, vilkurid sähvimas ja sireenid kõlamas, segades teisi liiklejaid ning häirides magavaid lapsi.

Kui inimene tuleb transportida kõrgelt korruselt kiirabiautosse ning tema elu ja tervis on ohus, tuleme kohale kiiresti. Kui see inimene on aga lihtsalt vaja näiteks röntgenisse viia, aga selleks kuluv aeg ei ole kriitilise tähtsusega, pole ju mõtet tormata, et sekundeid võita.

Kui puu kukub teele, on kaks võimalust – see on kas ohtlik või lihtsalt takistab liiklust. Kui see puu lebab pimedal ajal kurvis, on ta ohtlik ja tuleb kohe eemaldada. Nii määratleb häirekeskus juhtunu kiire kutsena.

Kui see puu lebab aga valgel ajal sirgel teel ja autod ei pääse läbi, siis võivad päästjad kohale jõuda ka pool minutit või minut hiljem.

Inimene peab suutma häirekeskusele täpselt rääkida, mis ja kus juhtus. Nende nüansside põhjal otsustab häirekeskus, kas tegemist on kutsega, kus aeg on kriitilise tähtsusega.