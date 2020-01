Muratsi elanikud said bussiootekoja

Ootekoja valmistas OÜ Maa&Meri, aluse tegi AS Level. Selle valmistamine ja paigaldamine läksid maksma 2000 eurot. Ettevõtmist toetas kohaliku omaalgatuse programm, omaosaluse summa sai selts kokku Muratsi küla kogukonna annetustest ja seltsi liikmemaksudest.

Samuti seltsi juhatusse kuuluva Ülo Veversi sõnul on see, et külarahvas sai bussiootekoja, lausa ajaloolise tähtsusega sündmus.