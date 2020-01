Kogukonnamaja kunagine edendaja astub kõrvale

Taotluse allkirjastanud Epp Petrov selgitas, et tegelikult on lepingus sätestatud kohustusest 98 000 eurot täidetud, kuid viimast 5000 eurot MTÜ poole aastaga, mis lepingu lõpptähtajani on jäänud, küll leida ei suuda. Teine asi on see, et ta ise on juba aastaid Salme piirkonna elanik, kuigi sõbrad ja tuttavad on Torgus kõik alles. "Eks vaatame, mida vald vastab," lausus ta.